Югорчанам запретили посещать лес и жарить шашлык на полянах

В ХМАО с 29 июля введен особый противопожарный режим, следует из постановления регионального правительства. Причина – тяжелая обстановка с лесными пожарами.

С сегодняшнего дня в округе действуют следующие запреты:

- Запрещается сжигать мусор, сухую травянистую растительность, солому и пожнивные остатки, применять открытый огонь, разводить костры, проводить пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики и иного специального назначения;

- Запрещается посещать леса и въезжать на транспорте в лесные массивы, в том числе охотиться и ловить рыбу в поймах крупных рек;

- Запрещается использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания.

В Югре, по данным властей, на сегодня действуют 23 лесных пожара на площади 3766 гектаров, локализовано 9 на площади 3028 гектаров. Один из пожаров образовался на территории заповедника «Малая Сосьва», причем за сутки его площадь выросла с 8 до 12 гектаров. Борьбу с огнем ведут 40 человек: сотрудники авиалесохраны, авиабазы и заповедника. В Советском районе действуют четыре лесных возгорания, все они удалены от населенных пунктов, уточнили в правительстве округа.

«В тушении пожаров и патрулировании лесов в Югре в настоящее время задействованы 12 самолетов и четыре вертолета. За минувшие сутки с двух вертолетов произведено 23 слива 71,5 тонны воды по периметру пожаров протяженностью 1170 метров», - отметили в пресс-службе правительства ХМАО.