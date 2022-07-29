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​Делегация из Югры примет участие в форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке

Югорчане отправятся экологический форум на Камчатку

​Делегация из Югры примет участие в форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке
Фото pixabay.com

Делегация из Югры примет участие в форуме «Экосистема. Заповедный край», который пройдет в конце августа – начале сентября на Камчатке. Как сообщает «Югра-ТВ», на мероприятии соберется молодежь, которая обсудит вопросы и поделится опытом охраны окружающей среды, а также повышения экологической грамотности и культуры. Югорчане смогут рассказать о проектах, типа «Югра собирает» – в его рамках в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске откроются площадки для приема вторсырья.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 49, комментариев: 0
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