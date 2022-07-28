В археопарке Ханты-Мансийске установлена самая большая шишка в России

В Ханты-Мансийске на территории археопарка, где обитают знаменитые мамонты, установлен новый арт-объект – огромная шишка. Ее соорудили в преддверии молодежного форума «УТРО». Высота шишки превышает пять метров, а ширина – более четырех, так что вскоре она должна попасть в Книгу рекордов России, сообщает «Югра-ТВ».

По словам исполнительного директора форума «УТРО» Виталия Андреева, новый арт-объект символизирует юность, развитие, процесс накопления опыта человеком. «В прошлом году на территории Югры был насыщенный урожай шишек, и в этом году история повторяется. Cовместно с креативным сообществом и молодёжью, от них поступило предложение, а дирекцией была разработана и создана такая вот шишка. 2 августа мы подали заявку на фиксацию в Книге рекордов России, как одна из самых больших шишек на территории РФ. После форума «УТРО» шишка отправится в югорскую арт-резиденцию», – рассказал он.