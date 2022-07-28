Югре рекомендовали принять «действенные меры» по тушению лесных пожаров

Меры по борьбе с лесными пожарами в Югре, Якутии, Иркутской области и Хабаровском крае, где сложилась наиболее тяжелая обстановка, рассмотрела накануне, 27 июля, комиссия по ЧС и ПБ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза). Лесным ведомствам указанных регионов было рекомендовано принять «действенные меры по тушению лесных пожаров». Об этом сообщается на сайте федеральной Авиалесоохраны.

«На ближайшие 5 дней на большей части Ханты-Мансийского автономного округа, за исключением юго-восточных и северо-восточных районов, прогнозируются высокие, местами чрезвычайные классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В период с 27 по 31 июля 2022 дефицит осадков будет наблюдаться в западной части округа», - говорится в сообщении.

Площадь действующих лесных пожаров в ХМАО превысила 4 тыс. гектара. Одно из возгораний зафиксировано в природном заповеднике «Малая Сосьва», расположенном на территории Березовского и Советского районов округа. Пожар охватил площадь 8 гектаров, в связи с чем дирекция заповедника обратилась в Рослесхоз с просьбой о помощи.

«По обращению дирекции особо охраняемой природной территории федерального значения в ХМАО об оказании помощи, на тушение пожара в ГПЗ «Малая Сосьва» решением Комиссии Рослесхоза по ЧСиПБ направлено 25 парашютистов-десантников Абаканского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана»», - уточнили в Авиалесоохране.