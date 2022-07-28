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​Выданные югорчанам в июне кредиты оказались одними из самых больших в стране

Размер кредитов в ХМАО подрос за месяц на 24%

​Выданные югорчанам в июне кредиты оказались одними из самых больших в стране
pixabay.com

В ХМАО средний размер выданных потребительских кредитов в июне составил 310 тыс. рублей. По сравнению с маем (249,9 тыс. рублей) он увеличился на 24,1%. Об этом со ссылкой на данные кредиторов сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«В июне 2022 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (484,5 тыс. руб.), Московской области (360,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (319,8 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (310,1 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (272,4 тыс. руб.)», - говорится в сообщении НБКИ.

В России средний размер потребкредитов в июне составил 232,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 25,5% (в мае было 185,1 тыс. рублей).


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Сегодня в 14:29, просмотров: 99, комментариев: 0
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