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​Югорскую компанию поймали на разливе нефтесодержащей жидкости в лесу

АО «Корпорация Югранефть» займется рекультивацией загрязненных земель

​Югорскую компанию поймали на разливе нефтесодержащей жидкости в лесу
pixabay.com

Природоохранная прокуратура ХМАО обнаружила загрязнение земель нефтесодержащей жидкостью на территории Малочерногорского месторождения. В ведомстве установили, что загрязнение допустило АО «Корпорация Югранефть», на трубопроводах компании произошло три техногенных события.

Прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона.

«Во исполнение требований прокуратуры предприятием на всех поврежденных участках проведены работы по восстановлению целостности трубопроводов, мероприятия по локализации и ограничению дальнейшего распространения загрязнения, разработаны проекты рекультивации нарушенных земель», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, уточнив, что работы по восстановлению земель проводятся на основании утвержденной проектной документации.

Ранее в Нефтеюганском районе обнаружили 22 загрязненных нефтью лесных участка.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 48, комментариев: 0
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