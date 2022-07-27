Югорчанин попался за незаконное хранение взрывчатого вещества

В Урае в ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции был задержан 71-летний мужчина, незаконно хранивший порох для заряда патронов. При осмотре квартиры задержанного, в сейфе были обнаружены две банки c порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это взрывчатое вещество общей массой около 188 грамм.

Как сообщил нарушитель, ранее он был охотником и приобрел порох для заряда патронов, которые хранил вместе с оружием в сейфе. По окончанию срока лицензии на хранение и ношение оружия, порох для заряда патрон, мужчина в правоохранительные органы не сдал и хранил до изъятия в сейфе.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Югры.