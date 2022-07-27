16+
Логотип Сиапресс
USD  58,6605   EUR  59,4068  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Объем выдачи автокредитов в ХМАО упал на 38% по сравнению с прошлым годом

Югорчане получили автокредиты на 5,5 млрд рублей с начала 2022 года

Объем выдачи автокредитов в ХМАО упал на 38% по сравнению с прошлым годом
pixabay.com

В первой половине 2022 года в ХМАО было выдано автокредитов на сумму 5,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8,8 млрд рублей). Об этом со ссылкой на данные кредиторов сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом в России в первой половине текущего года было выдано автокредитов на сумму 307,2 млрд рублей – на 43,3% меньше, чем в 2021-м (541,4 млрд руб.). При этом по сравнению с первыми 6 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в начале текущего года, напротив, увеличился на 5,8% (в январе – июне 2020 года - 290,3 млрд. руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в российских регионах в первой половине 2022 года был отмечен в Москве (37,6 млрд руб.), Московской области (24,7 млрд), Санкт-Петербурге (21,1 млрд), Краснодарском крае (14,3 млрд) и Республике Татарстан (11,9 млрд). Самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Свердловская (-53,4%), Самарская (-50,1%), Челябинская (-48,8%) области, а также Москва (-48,0%), Ленинградская область (-46,2%) и Санкт-Петербург (-46,1%).

«В сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. Здесь также важно отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей», - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:11, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 968
  2. Сургутянин продает акулу из IKEA за 250 тысяч 806
  3. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 703
  4. Utair запускает полеты в Кемерово 589
  5. ​Уральские губернаторы попали под санкции Великобритании 550
  6. ​Безработный житель Стрежевого прокололся на продаже наркотиков в Югре 506
  7. ​Каждому по медали. Югорские сурдлимпийцы успешно выступили на чемпионате России 497
  8. В России рухнули продажи новых смартфонов 390
  9. Свыше 40 новых случаев ковида обнаружили в Югре за сутки 367
  10. «Если закон примут, то сами банки будут заинтересованы в успехе финансовых операций» 290
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2534
  2. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1785
  3. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1726
  4. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1611
  5. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1385
  6. ​Удержаться на краю 1375
  7. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1306
  8. ​Всё и сразу. Что такое комплексное развитие территорий и как оно изменит строительство в Сургуте 1289
  9. ​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами 1206
  10. ​Новые сургутские заборы: не решаем проблему, а добавляем новую к старой 1204
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5617
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4608
  3. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4606
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3801
  5. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3548
  6. Лебединая верность 3476
  7. У кого что болит 3426
  8. Кондаковы 3058
  9. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2890
  10. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2645

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика