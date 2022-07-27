Югорчане получили автокредиты на 5,5 млрд рублей с начала 2022 года

В первой половине 2022 года в ХМАО было выдано автокредитов на сумму 5,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (8,8 млрд рублей). Об этом со ссылкой на данные кредиторов сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом в России в первой половине текущего года было выдано автокредитов на сумму 307,2 млрд рублей – на 43,3% меньше, чем в 2021-м (541,4 млрд руб.). При этом по сравнению с первыми 6 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в начале текущего года, напротив, увеличился на 5,8% (в январе – июне 2020 года - 290,3 млрд. руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в российских регионах в первой половине 2022 года был отмечен в Москве (37,6 млрд руб.), Московской области (24,7 млрд), Санкт-Петербурге (21,1 млрд), Краснодарском крае (14,3 млрд) и Республике Татарстан (11,9 млрд). Самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Свердловская (-53,4%), Самарская (-50,1%), Челябинская (-48,8%) области, а также Москва (-48,0%), Ленинградская область (-46,2%) и Санкт-Петербург (-46,1%).

«В сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. Здесь также важно отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей», - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.