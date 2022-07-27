Прокуратура помогла семье с ребенком-инвалидом получить квартиру в Нягани

В Нягани прокуратура в судебном порядке добилась предоставления квартиры семье, воспитывающей ребенка-инвалида. С жалобой на нарушение жилищных прав в надзорное ведомство обратилась мать ребенка. Было установлено, что ее сын страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно проживание с другими людьми, и нуждается в постоянном уходе.

Семью ребенка поставили на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий еще в 2017 году. Однако за пять лет вопрос так и не решился.

«Прокурор города направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности предоставить инвалиду жилье по договору социального найма с учетом права на дополнительную жилую площадь. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме», - рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

После этого семье ребенка-инвалида предоставили благоустроенную квартиру.