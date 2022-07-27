Прокуратура оценит работу чиновников из-за аварийных домов в Октябрьском районе ХМАО

Прокуратура заинтересовалась домами-развалюхами в Октябрьском районе, которые могут быть опасны для жизни и здоровья людей. В надзорном ведомстве запустили проверку исполнения законодательства при реализации национальных проектов.

«Установлено, что на территории городского поселения Октябрьское расположено пять аварийных домов, расселенных в 2020-2021 годах в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Длительное время дома не эксплуатируются и находятся в бесхозном состоянии, по причине аварийности представляют угрозу жизни и здоровья людей», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Там пообещали, что по выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.