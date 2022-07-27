486 человек болеют коронавирусом в ХМАО

В 14 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Из них в Сургуте – 17, Нижневартовске – 5, Мегионе – 3. В остальных муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 2 заболевших.

«На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1- зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего в ХМАО, по официальным данным, коронавирусом болеют 486 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 212 174. Выздоровели за весь период 209 131 человек. Умерли 2 557 пациентов.