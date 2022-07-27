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Ребенок-велосипедист попал под колеса автомобиля в ХМАО

Водитель Suzuki сбил ребенка-велосипедиста в югорском поселке

Ребенок-велосипедист попал под колеса автомобиля в ХМАО
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с ребенком-велосипедистом произошло накануне, 26 июля, в поселке Излучинск Нижневартовского района. Инцидент случился в дворовом проезде переулка Молодежный: 40-летний водитель Suzuki сбил мальчика, который, по предварительным данным, двигался на велосипеде во встречном направлении, сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.

«В результате ДТП юный велосипедист, 8-летний мальчик, получил травмы», - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция Югры обращается к водителям: управляя автомобилем в местах возможного появления пешеходов и велосипедистов, снижайте скорость движения, будьте внимательны, предпринимайте дополнительные меры безопасности.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 4 водителя в состоянии опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.


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