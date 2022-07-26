Направление Омск – Кемерово появится в маршрутной сети Utair со 2 августа

В маршрутной сети Utair со 2 августа появится новое направление Омск – Кемерово. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, стоимость – от 3 057 руб., сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Для пассажиров из Кемерово Utair предлагает удобные стыковочные цепочки в Тюмень и Сургут. Пересадка в аэропорту Омска составит меньше часа», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Мы составили расписание таким образом, чтобы пассажиры тратили минимум своего времени на дорогу. Благодаря новым рейсам путешествовать между городами Сибири станет еще удобнее», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.