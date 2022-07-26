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​Детей из Макеевки привезли в аквапарк Ханты-Мансийска

Отдыхающие в Югре дети из Макеевки посетили аквапарк в столице региона

​Детей из Макеевки привезли в аквапарк Ханты-Мансийска
Фото ugra-tv.ru

Продолжается отдых детей из Макеевки (ДНР) в Югре. 50 детей, которые базируются в Ханты-Мансийске, отправились в аквапарк «ЮграМегаСпорт», сообщает «Югра-ТВ». В настоящий момент в регионе находятся 150 детей из Макеевки (100 в Сургуте, 50 в столице округа), они проведут здесь 21 день, после чего прилетят еще 150 детей на августовскую смену. Для них предусмотрены культурные и оздоровительные программы.

Все это происходит в рамках соглашения, заключенного между Югрой и Макеевкой в ходе визита Натальи Комаровой в Донецкую Народную Республику.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 168, комментариев: 0
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