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​Югорчанин-филантроп устроил резиновую квартиру

Житель Югры прописал у себя четырех иностранцев

​Югорчанин-филантроп устроил резиновую квартиру
Фото: УМВД Югры

В Югорске мужчина фиктивно зарегистрировал четырех мигрантов. Как выяснилось, предоставлять место для пребывания местный житель – не собирался, а помог безвозмездно, потому что земляки. Нарушение удалось выявить в ходе контрольно-надзорных мероприятий местного отдела по вопросам миграции ОМВД России.

«Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Фигуранту избрана мера принуждения – обязательство о явке», – сообщили в УМВД Югры.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 123, комментариев: 0
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