Губернатор Югры проведет эфир с жителями Нефтеюганского района

Наталья Комарова продолжает серию онлайн-встреч с жителями отдельных муниципалитетов региона – на этот раз на очереди Нефтеюганский район. Тем более, что есть повод. «23 июля исполнилось 42 года со дня образования Нефтеюганского района. Поздравляю! – написала глава региона у себя в Telegram-канале. – Уважаемые земляки, вы – главные эксперты по вопросам развития своего муниципального образования. Приглашаю жителей района на онлайн-встречу. Она состоится в пятницу, 29 июля, в 12:00. Оставляйте вопросы и предложения для обсуждения в комментариях к этому посту. С ними работают глава района Алла Бочко, специалисты администрации муниципального образования и правительства автономного округа, Центр управления регионом».

Традиционно помогать с отбором вопросов и проведением разговора будут общественники, активисты и просто умные и талантливые молодые люди: педагог-организатор Куть-Яхской средней общеобразовательной школы, член Молодежного парламента при Думе Нефтеюганского района Наталья Лебедева, волонтер, автор рассказов и стихов Наталья Приходько, победитель окружного этапа Лиги управленцев Югры, SMM-специалист комплексного молодежного центра «Перспектива» Александр Боровков.

Трансляция будет доступна в аккаунтах губернатора ВКонтакте, «Одноклассниках» и в сообществе «Югра».