16+
Логотип Сиапресс
USD  57,7821   EUR  58,6741  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорским охотникам пригрозили лишением оружия в случае нарушений

36 югорчан остались на год без охоты из-за нарушений

​Югорским охотникам пригрозили лишением оружия в случае нарушений
Природнадзор ХМАО

За первую половину 2022 года 36 югорчан лишились права охотиться в течение одного года. Причина – нарушение правил охоты, сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

«Охотник обязан помнить, что за нарушение правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Мера и вид наказания зависит от различных факторов: серьезности нарушения, последствий, к которым привели незаконные действия охотника, ущерба, нанесенного природе. В случае рецидива наказание ужесточается», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что охотнику, лишенному права охоты, грозит аннулирование охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на право ношения и хранения оружия. Это значит, что охотник может не только получить штраф, но и остаться без оружия.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:25, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова призвала югорчан носить маски и пользоваться антисептиками 737
  2. ​Ниже среднего 638
  3. Сургутян приглашают на велоквест 622
  4. ​Банк Уралсиб провел первую онлайн-сделку оборотного кредитования в экосистеме «Lighthouse» 596
  5. Югорскому пенсионеру пришлось через суд выбивать законную компенсацию 571
  6. Из-за пожаров в лесах в Югре ввели режим ЧС 553
  7. ​Ответственность, эмоциональная стабильность, командный дух: что ценят югорские работодатели 521
  8. Клещи кусают югорчан в два раз чаще, чем год назад 520
  9. Теплоход «Линда» остановил работу из-за обмеления реки в Березовском районе 519
  10. ​Власти и бизнес Тюменской области обсудили меры поддержки ИТ-сферы 467
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2404
  2. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1611
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1582
  4. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1514
  5. ​Удержаться на краю 1286
  6. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 1227
  7. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1220
  8. ​Всё и сразу. Что такое комплексное развитие территорий и как оно изменит строительство в Сургуте 1167
  9. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1164
  10. Нижневартовских должников клеймят бетонными пирамидами 1103
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5553
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4542
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4508
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 4212
  5. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3736
  6. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3444
  7. Лебединая верность 3395
  8. У кого что болит 3282
  9. Кондаковы 2967
  10. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2820

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика