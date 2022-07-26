36 югорчан остались на год без охоты из-за нарушений

За первую половину 2022 года 36 югорчан лишились права охотиться в течение одного года. Причина – нарушение правил охоты, сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

«Охотник обязан помнить, что за нарушение правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Мера и вид наказания зависит от различных факторов: серьезности нарушения, последствий, к которым привели незаконные действия охотника, ущерба, нанесенного природе. В случае рецидива наказание ужесточается», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что охотнику, лишенному права охоты, грозит аннулирование охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на право ношения и хранения оружия. Это значит, что охотник может не только получить штраф, но и остаться без оружия.