В Югре появится единый контакт-центр для всех окружных органов власти

Югра создает единый контакт-центр для всех органов власти, в которые регулярно обращаются жители. Такое решение приняло правительство региона под председательством Натальи Комаровой – для этого потребовалось внести изменения в госпрограмму «Развитие гражданского общества». Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, идею создать такую структуру предложили люди в ходе прямого эфира Натальи Комаровой «Обратная связь» в марте этого года.

«Речь идет о создании регионального контакт-центра с переводом на него действующих телефонов горячей линии, контакт-центров, а также оснащение его автоматизированными рабочими местами, технической поддержкой и обеспечение информационной безопасности деятельности, – сказала Наталья Комарова. – Таким образом мы повысим эффективность взаимодействия исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных организаций с гражданами».

Работа большая – для ее реализации потребуется объединить 206 различных и разрозненных «горячих линий», каждая из которых действует в собственном режиме, в одну. Сейчас среднее время ожидания на линии для югорчанина превышает 6 минут, и оно должно сократиться не менее чем в три раза.

«Создание единой горячей линии позволит ввести общий номер, по которому жители смогут получить консультации по всем интересующим вопросам. Линия будет работать в режиме 24/7. Для операторов создана единая база знаний, будут регулярно проходить курсы повышения квалификации. Среднее время ответа сократится с шести до 1-2 минут», – объяснила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

Кроме того, в регионе развиваются системы чат-ботов, а также голосового интеллектуального помощника-нейросети Vika, которого разработал Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий.