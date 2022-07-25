Работодатели из Югры рассказали о важных навыках будущих кандидатов на работу

Большинство работодателей в Югре при найме на работу предпочитают ответственных, спокойных и готовых работать в команде специалистов. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob среди представителей компаний ХМАО.

С момента последнего подобного исследования сервисом в 2015 году, важность soft skills (так называемых гибких навыков) возросла. Так, за 7 лет среди соискателей стали чаще приветствовать работников с навыками командной работы и умением обучаться, в то время как требования лояльности к руководству и готовности к переработкам значительно снизились.