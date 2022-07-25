Наталья Комарова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в ХМАО

В ХМАО наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сообщила губернатор Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

«Роспотребнадзор напоминает, что людям из категорий риска, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, в закрытых помещениях, пользоваться антисептическими средствами», - написала глава региона.

Она добавила, что уровень заболеваемости зависит от того, насколько югорчане будут придерживаться известных мер самоконтроля: самоизолироваться при заболевании, проходить вакцинацию и ревакцинацию против ковида раз в полгода, носить масок и соблюдать усиленные меры личной гигиены.

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за прошлую неделю вырос на 48,9%, сообщается на официальном сайте федерального оперштаба. Рост числа заболевших зафиксирован в 70 регионах РФ, причем в 15 из них этот показатель выше, чем в среднем по стране.