259 югорчан покусали клещи за неделю

В ХМАО за неделю с 12 по 18 июля зарегистрировано 259 случаев присасываний клещей. Это в 2,3 раза выше аналогичного периода 2021 года – тогда было 111 случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона. Всего с начала сезона, по данным на 19 июля, в Югре зафиксировано 5 357 случаев присасываний клещей, что выше среднемноголетнего уровня на 68% и больше относительно аналогичного периода прошлого года на 41%. Удельный вес детей в структуре пострадавших составляет 12,7% (682 случая).

Наиболее часто в ХМАО клещи нападают на людей в лесу (33,6%), на дачах и садовых участках (28,9% всех обращений). В черте населенных пунктов пострадали 20,3% всех обратившихся за медицинской помощью. Завозные случаи составили 3,9%.

«Выявлено 36 случаев подозрения на заболевания инфекции, передающие с укусами клещей, в том числе на клещевой вирусный энцефалит -18 и иксодовый клещевой боррелиоз – 18. Экспресс-исследования проведены в 4-х случаях, выявлен 1 инфицированный боррелиями клещ», - уточнили в пресс-службе ведомства.