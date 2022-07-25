Губернатор Югры объявила в региона режим ЧС из-за горящих лесов

В Югре ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Информация об этом появилась на официально сайте властей региона. Ответственным за ликвидацию опасности назначили заместителя губернатора Азата Ислаева.

«Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования. Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — указано в документе, подписанном главой округа Натальей Комаровой.

Напомним, что по данным на 24 июля в Югре зарегистрировано 25 пожаров.