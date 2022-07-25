Санврачи оценили плодоовощную продукцию в Югре

В ХМАО специалисты Роспотребнадзора проверили 696 проб плодоовощной продук­ции на соответствие требованиям нормативных документов по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим показателям, содержанию ГМО, в том числе 47 проб продукции им­портного производства. По результатам лабораторных исследований все пробы плодоовощной продукции соответствовали установленным требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководителям предприятий, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований (нарушение правил маркировки в 3-х партиях продукции, выявленных в ходе контроля), даны предписания об устранении выявленных нарушений (предписания выполнены)», - добавили в Роспотребнадзоре.