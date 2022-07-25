16+
Логотип Сиапресс
USD  57,3917   EUR  57,7608  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО проверили овощи и фрукты и нарушений не нашли

Санврачи оценили плодоовощную продукцию в Югре

В ХМАО проверили овощи и фрукты и нарушений не нашли
pixabay.com

В ХМАО специалисты Роспотребнадзора проверили 696 проб плодоовощной продук­ции на соответствие требованиям нормативных документов по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим показателям, содержанию ГМО, в том числе 47 проб продукции им­портного производства. По результатам лабораторных исследований все пробы плодоовощной продукции соответствовали установленным требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководителям предприятий, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических требований (нарушение правил маркировки в 3-х партиях продукции, выявленных в ходе контроля), даны предписания об устранении выявленных нарушений (предписания выполнены)», - добавили в Роспотребнадзоре.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:36, просмотров: 78, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 886
  2. Пожары охватили свыше 2 тысяч гектаров леса в ХМАО 675
  3. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 588
  4. Водитель Datsun погиб в ДТП на встречной полосе в Нефтеюганском районе 442
  5. ​Бедным семьям отказывают в выплатах на детей от 8 до 17 лет 320
  6. Реально ли вернуть деньги, отправленные не тому человеку? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 277
  7. ​В ХМАО врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку 276
  8. ​Сургут продолжает лидировать в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 268
  9. В Нижневартовске мигрант устроил дебош в магазине и негативно высказывался о войсках РФ 248
  10. ​Почти 3,5 тысячи гектаров леса горят в ХМАО 242
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2164
  2. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1521
  3. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1447
  4. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1375
  5. ​«Первое дно» нефтяники прошли в марте-апреле. Следующее испытание предстоит в конце осени 1313
  6. ​Удержаться на краю 1221
  7. Все не так с Ботаническим садом 1217
  8. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 1152
  9. ​Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке 1089
  10. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1085
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5495
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4453
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4397
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 4138
  5. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3684
  6. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3354
  7. Лебединая верность 3327
  8. У кого что болит 3182
  9. Лучшие вакансии июня в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2979
  10. Кондаковы 2896

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика