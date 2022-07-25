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​В ХМАО врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Врачи в ХМАО прооперировали ребенка, который проглотил батарейку

​В ХМАО врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Врачи Кондинской райбольницы спасли двухлетнего ребенка, который случайно проглотил батарейку. Медики выполнили операцию под полноценным наркозом с искусственной вентиляцией легких, причем подошли к процессу творчески.

Как пояснили в окружном департаменте здравоохранения, имеющимися в арсенале больницы эндоскопическими средствами подцепить батарейку в виде таблетки не удавалось. И тогда врач-эндоскопист Андрей Кудухашвили предложил примагнитить батарейку.

«Тут же организовал неодимовый магнит диаметром 5 мм и похожую батарейку. Проведенная прямо на месте лабораторная работа (магнит поместил в перчатку и, примагнитив батарейку, начал тянуть – держалось достаточно крепко) показала, что можно попробовать. Магнит был помещен в отрезанный палец от перчатки, палец завязан длинной ниткой (один из концов которой должен был остаться снаружи и за нее потом вытягивать). Палец перчатки зажали щипцами эндоскопа и подвели к батарейке, после чего аккуратно и быстро под контролем зрения извлекли батарейку», - рассказал медик.

Сейчас ребенок идет на поправку. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 203, комментариев: 0
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