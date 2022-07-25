3,5 млн рублей вытянули из югорчан мошенники за выходные

17 фактов мошенничества и краж с банковских карт зарегистрировано в ХМАО за прошедшие выходные. В общей сложности аферисты вытянули из югорчан почти 3,5 млн рублей. Жертвами мошенников стали жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Югорска, Нефтеюганска, Нягани и Урая, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, житель Югорска потерял 800 тыс. рублей после бесед с лжесотрудником «ГазпромБанка». Мошенник заявил мужчине, что неизвестные пытаются оформить на него кредит, и убедил его перевести все деньги на якобы безопасный счет.

В Ханты-Мансийске от действий аферистов пострадала 21-летняя девушка. Под их руководством югорчанка оформила кредит на сумму 220 тыс. рублей, а полученные деньги перевела мошенникам.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, отметили в пресс-службе полиции ХМАО.