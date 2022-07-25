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Водитель Datsun погиб в ДТП на встречной полосе в Нефтеюганском районе

Один человек погиб и 12 пострадали за выходные на дорогах Югры

Водитель Datsun погиб в ДТП на встречной полосе в Нефтеюганском районе
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с погибшим произошло ночью 24 июля на 547 км дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 31-летний водитель Datsun, не выбрав безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 47-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель Datsun скончался на месте происшествия, а водитель Toyota и его пассажир, 31-летний мужчина, получили травмы», - отметили в пресс-службы УГИБДД ХМАО.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 12 получили травмы, в том числе ребенок-пешеход. Сотрудники ГИБДД задержали 31 водителя в состоянии опьянения, 16 – за отказ от прохождения освидетельствования и 10 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 51 водитель и 110 - за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 188, комментариев: 0
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