В 33 раза выросло число заболевших энтеровирусом за первое полугодие в ХМАО

В Югре за первую половину 2022 года число заболевших энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) увеличилось в 33 раза. Сейчас этот показатель составляет 7,9 случаев на 100 тыс. населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Если во время пандемии коронавируса уровень заболеваемости ЭВИ в округе снизился в 9 раз, то за первую половину 2022 года специалисты отметили резкий скачок заболеваемости. Распространение энтеровирусных заболеваний наиболее активно среди детей дошкольного возраста.

«Заболеваемость регистрировалась в восьми муниципальных образованиях Югры. Наиболее высокая заболеваемость регистрировалась в Ханты-Мансийске - 113,9 на 100 тыс. населения, Ханты-Мансийском районе – 15,6 на 100 тыс., Мегионе – 5,7 на 100 тыс. Единичные случаи зарегистрированы в Сургутском районе, Нижневартовске, Сургуте, Белоярском районе», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Энтеровирусная инфекция – инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus. ЭВИ характеризуется летне-осенней сезонностью. Часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей. Основными путями передачи ЭВИ являются водный и контактно-бытовой, дополнительным - воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей.