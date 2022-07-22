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​В ХМАО в субботу пройдут дожди, в Нижневартовском районе – ливни и грозы

Сильные дожди и грозы пообещали вартовчанам в субботу

​В ХМАО в субботу пройдут дожди, в Нижневартовском районе – ливни и грозы
siapress.ru

В субботу, 23 июля, воздух на территории ХМАО прогреется до +15+20 градусов, температура ночью составит +7+12 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза. Ветер с порывами 4-9 м/с подует с северо-запада, говорится в оперативной сводке ГУ МЧС по ХМАО.

В ведомстве предупредили, что неблагоприятные явления – сильные дождь и гроза – ожидаются в субботу в Нижневартовском районе. Могут возникнуть аварии, связанные с нарушением работы ЖКХ, увеличиться число ДТП и заторов на дорогах. Также вероятно подтопление низменных дворовых территорий и подвалов.

Спасатели дали рекомендации для населения:

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 106, комментариев: 0
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