В Югре годами вкладываются в спасение занесенного в Красную книгу осетра

Очередная акция по выпуску мальков осетра в Иртыш прошла накануне в Ханты-Мансийске. Представители власти, бизнеса и общественности с набережной отправили в свободное плавание около 20 тысяч юных особей этой краснокнижной рыбы. А вообще за три года в рамках проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в Иртыш выпустили 11,5 млн мальков осетра, выращенных специально для этого. Каждая особь – весом три грамма, это повысит ее шансы на выживание и уменьшит количество естественных врагов.

«Автор идеи – наш земляк из Радужного Мидхат Хасанов, в ее реализации участвуют трудовые коллективы «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «ЛУКОЙЛа», «Славнефти», – подчеркнула Наталья Комарова, которая принимала участие в акции. Вместе с ней осетров выпускали представители экологического движения «Эколята-дошколята» школы-сада № 7 им. Дунина Горкавича.

«На протяжении трех лет мы целенаправленно занимаемся восстановлением популяции сибирского осетра – этой ценной краснокнижной породы рыб Обь-Иртышского бассейна. В весенне-летний сезон этого года в Иртыш выпущено полмиллиона мальков осетра сибирского обской популяции. На старте проекта численность осетра не превышала 10 тысяч взрослых особей. По расчетам специалистов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, чтобы в течение 10 лет восстановить популяцию осетра, необходимо в год выпускать не менее 10 млн мальков», – цитирует губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Руководитель Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Иван Матаев отметил, что вылов осетра разрешен только предприятиям, которые занимаются рыбным хозяйством с целью воспроизводства этого вида. Все остальные, кто ловят осетра, считаются браконьерами и попадают под уголовную ответственность. «Ответственность граждан растет, надеюсь, у подрастающего поколения будет другое отношение к природе, окружающей среде и биоресурсам. Если осетр будет выведен из Красной книги, можно будет говорить о легальном промышленном промысле и любительском спортивном рыболовстве на него», – резюмировал он.