Свыше полутора тысяч гектаров леса горят в ХМАО

В ХМАО введен режим повышенной готовности из-за лесных и природных пожаров. Накануне в округе действовали 29 лесных пожаров на площади более полутора тысяч гектаров, пять из них удалось локализовать. С лесными пожарами в Югре борются 400 человек, задействовано 7 вертолетов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам первого замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егора Збродова, введение режима повышенной готовности предполагает возможность принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка в ХМАО сложилась на территории Березовского района. Из-за лесных пожаров там ввели режим ЧС.

«В связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой в лесах, на территории муниципального образования Березовский район введен режим чрезвычайной ситуации. 21 июля, на тушение лесного пожара в 2-х километрах от села Саранпауль направлена мобильная группа», - сообщает «Центроспас-Югория» Березовского района.

По словам Егора Збродова, угрозы населенным пунктам и объектам экономики в муниципалитете нет. «Мы планируем продолжать увеличение группировки сил и средств для борьбы с пожарами», - добавил он.