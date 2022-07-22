63 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

Сразу 63 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Югре за сутки, днем ранее было 32. Новые заболевшие зафиксированы в 15 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 20, Нижневартовске – 13 и Ханты-Мансийске – 6. У 5 новых пациентов диагностирована пневмония, у 56 наблюдаются признаки ОРВИ, у 2 заболевание протекает бессимптомно, уточнили в окружном оперативном штабе.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в ХМАО 211 935. Из них 401 – активные. Выздоровели за весь период пандемии 208 977 человек, умерли 2 557 пациентов.