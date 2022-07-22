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11-летний велосипедист угодил под колеса автомобиля в югорском поселке

Женщина на Hyundai сбила 11-летнего велосипедиста в югорском поселке

11-летний велосипедист угодил под колеса автомобиля в югорском поселке
Госавтоинспекция ХМАО

11-летний велосипедист получил травмы в ДТП накануне, 21 июля, в поселке Излучинск Нижневартовского района. Авария произошла во дворе дома в переулке Строителей. По данным окружной Госавтоинспекции, 50-летняя водитель Hyundai сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги в дворовой территории. В результате мальчик получил травмы.

В Госавтоинспекции Югры обратились к водителям: управляя автомобилем или мотоциклом в местах возможного появления пешеходов и велосипедистов, снижайте скорость движения, будьте внимательны, предпринимайте дополнительные меры безопасности.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Также сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей в состоянии опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.


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Сегодня в 09:26, просмотров: 102, комментариев: 0
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