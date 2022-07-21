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Югорчане стали чаще летать за границу

Пассажиропоток аэропорта Сургута в зарубежные страны вырос в пять раз

Югорчане стали чаще летать за границу
аэропорт Сургута

Пассажиропоток международного аэропорта Сургута в зарубежные страны вырос в июле почти в пять раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Сургут».

«Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 817 тыс. человек, на международных – 42 тыс. человек (+478% по сравнению с первым полугодием 2021 года)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Наиболее популярными внутренними направлениями в первой половине 2022 года стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Новосибирск и Махачкала. Из стран ближнего и дальнего зарубежья в аэропорту отметили Худжанд (Таджикистан), Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Анталью (Турция).

Всего за первые шесть месяцев текущего года сургутский аэропорт обслужил более 800 тыс. человек, что на 9% выше показателей аналогичного периода 2021 года. Тогда аэропорт обслужил 786,6 тыс. пассажиров.

«В текущем сезоне мы планируем сохранить производственные показатели не ниже уровня прошлого года. В настоящий момент мы обслуживаем до 65 рейсов в сутки, и это для нас не предел», – отметил директор по производству Сергей Прийма.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 114, комментариев: 0
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