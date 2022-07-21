32 югорчанина заболели коронавирусом за сутки

В 12 муниципалитетах Югры за последние сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее количество в Сургуте – 8, а также в Мегионе и Югорске – по 5. У 28 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония, у 2 заболевание протекает бессимптомно, уточнили в окружном оперативном штабе.

Число болеющих ковидом в ХМАО растет. Если 10 июля лечение от инфекции проходили 226 человек, то спустя 10 дней их количество достигло 377.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зарегистрировано. За весь период пандемии скончались 2 557 человек. Выздоровели 208 938 пациентов.