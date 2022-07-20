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​Наталья Комарова предложила коллегам-губернаторам рассматривать «Сильные идеи» на Госсовете

Глава Югры предложила направлять в Госсовет лучшие проекты конкурса «Сильные идеи для нового времени»

​Наталья Комарова предложила коллегам-губернаторам рассматривать «Сильные идеи» на Госсовете
Фото vk.com/ideasforum

Форум «Сильные идеи для нового времени» завершается в Москве. На нем были подведены итоги большого конкурса, на который подали россияне отправили 19 тысяч своих инициатив. В итоге в топ-200 проектов попали четыре идеи из Югры. А в ходе Клуба губернаторов, прошедшего на площадке форума, Наталья Комарова предложила выносить «Сильные идеи» на обсуждение Госсовета, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Самые успешные технологии основаны на принципе “люди — людям”. Поэтому очень важно создать условия для устойчивости, жизнеспособности проекта, не дать ему затеряться в бюрократической системе. В этой связи у меня предложение: использовать Государственный совет, чтобы создать условия для повышения жизнеспособности проектов, – обратилась к коллегам-губернаторам Наталья Комарова. – Я как руководитель рабочей группы комиссии Госсовета по развитию малого и среднего предпринимательства готова к этому. Потому что каждая вторая идея, представленная здесь, связана с социальной, общественно полезной сферами. Повторю: важно обратить внимание не только на проекты, попавшие в топ».

Югорчане направили на основную часть конкурса 139 идей, из них десять поддержали эксперты регионального этапа, а четыре вошли в топ-200. Среди них: портал для общественников «ЕЛКА», сетевое взаимодействие с «Одним окном» для детей с ограниченными возможностями, а также психологическое ток-шоу для семей с проблемными подростками «Говорить так, чтобы слышали».


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Сегодня в 19:32, просмотров: 86, комментариев: 0
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