Детей из Югры, застрявших на карельском острове, эвакуируют только 21 июля

Группа детей из ХМАО, отправившихся в лодочных поход на остров Валаам, попала в шторм. Им требуется эвакуация, однако провести спасательные мероприятия можно будет только на следующий день. Сейчас 20 несовершеннолетних ожидают помощи на острове, с ними держат связь по спутниковому телефону.

«Дети уплыли на Валаам на суднах, которые для этого не предназначены. На этих лодках они дальше, чем на три километра, не могли удаляться. А Валаам не в пределах трех километров. Прокурор, когда увидел у руководителя в маршруте Валаам, то объявил предостережение. Он предупредил, что при поездке туда будет создана угроза жизни и здоровью детей, потому что шлюпки для такого похода не предназначены», — сообщила помощник прокурора Карелии Анна Евстифеева.

Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры». В прокуратуре Карелии уверяют, что жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает.