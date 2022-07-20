16+
Логотип Сиапресс
USD  54,8491   EUR  55,8260  

Новости

Больше новостей
День семьи, любви и верности стал официальным праздником. Он должен быть выходным?

Да 24.4%

Нет 66.1%

Не знаю 9.4%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Центральную аптеку Сургута нужно...

приватизировать 11.9%

оставить в муниципальной собственности 72.5%

не знаю 15.6%

Всего голосов: 109

Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?

Да 11.6%

Нет 88.4%

Всего голосов: 112

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре определяют лучшего экспортера и думают над тем, как развить вывоз продукции зарубеж

Развитие поддержки экспорта обсудили в Югре

​В Югре определяют лучшего экспортера и думают над тем, как развить вывоз продукции зарубеж
Фото pixabay.com

В Югре прошел региональный этап всероссийской премии «Экспортер года», в котором приняли участие 17 предприятий. Лучших из них наградят на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума в конце сентября, рассказал и.о. директора департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов на заседании регионального проектного комитета.

Между тем на всероссийском уровне экспортером года в сфере агропромышленного комплекса стала компания из Югры – ООО «ЧУМиКО» из Когалыма. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, предприятие занимается сбором и первичной переработкой дикоросов. Его гендиректор Сергей Половюк в ходе совещания поделился положительным опытом работы с центром поддержки экспорта Югры: «Мы работаем с ним с 2019 года, пользуемся всем спектром услуг, который он предоставляет. В том числе используем его помощь при размещении товаров на электронных площадках, проведении международных переговоров, переводе наших информационных материалов на другие языки, осуществлении сделок».

Наталья Комарова, председательствовавшая на заседании комитета, отметила, что в 2022 году Югра приступила к внедрению регионального экспортного стандарта. «По нашим оценкам, контрольная точка федерального уровня достигнута. Меры поддержки экспортной деятельности предоставляются широкому кругу компаний. В первом полугодии 2022 года сумма помощи экспорту составила 2 млн долларов США при плановом показателе на весь год в размере 3,9 млн», – сказала глава региона.

Новый региональный стандарт будет включать 15 инструментов развития экспорта, в том числе формирование и анализ базы экспортеров, обеспечение присутствия региона на зарубежных рынках, в том числе посредством каналов электронной торговли, организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей и много другое.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:26, просмотров: 59, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югра развивает социальный бизнес – что это вообще такое и зачем нужно региону и его жителям 421
  2. ​6 профессий будущего, которым готовит Омский политех 362
  3. Житель ЯНАО два года подкармливал медведя, а потом сам стал добычей 352
  4. Сургут и Нижневартовск лидируют в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 346
  5. ​После проведения земляных работ УТС на объекты выходит служба по благоустройству 292
  6. В ХМАО исчезла вакцина «Спутник Лайт» 288
  7. У 32 югорчан заподозрили передающиеся клещами инфекции 273
  8. ​Югорчанку оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики в соцсети 271
  9. Сургутянка ворвалась в квартиру знакомой и пригрозила зарезать ее 256
  10. «Дебют ишемической болезни у любителей горячительных напитков может наступить раньше» 256
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 1952
  2. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 1752
  3. Дожди и грозы пройдут в субботу в ХМАО 1698
  4. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 1596
  5. Замещение прогресса 1515
  6. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 1510
  7. ​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой» 1431
  8. Двое нефтяников попали в реанимацию после пожара на Тагринском месторождении 1339
  9. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1332
  10. Граждане, покиньте водоем! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 1331
  1. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 7403
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 7254
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5187
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4128
  5. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3839
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3755
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3696
  8. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3379
  9. Получить в морду за пирсинг 3203
  10. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2837

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика