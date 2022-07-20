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​Югорчан отвадят от купания напоминанием об утонувших

Таблички «Здесь утонул человек» установят рядом с водоемами в Югре

​Югорчан отвадят от купания напоминанием об утонувших
siapress.ru

В Сургутском районах ХМАО рядом с водоемами установят таблички с надписью «Здесь утонул человек». Таким образом власти муниципалитета намерены отговаривать людей от бездумного купания, поскольку в округе участились случаи гибели в водоемах, пишет «Вестник Сургутского района».

Первую табличку с напоминанием об утонувших установили на карьере СОТ «Победит-2», где недавно случилась трагедия, «Надеемся, что это сработает. И такие таблички мы повесим на всех объектах, где была гибель людей за последние пять лет», – сообщил изданию заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

По его словам, в просветительской работе в районе задействованы 25 патрульных групп. Они проводят рейды на водных объектах и напоминают отдыхающим о мерах безопасности вблизи водоемов, а также об ответственности за нарушение правил.

С начала купального сезона в ХМАО утонули 18 человек, из них четверо – дети. За минувшие выходные только в Сургутском районе утонули двое купальщиков – 54-летний мужчина и 34-летняя женщина.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 72, комментариев: 0
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