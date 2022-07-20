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​Югорчанина приговорили к обязательным работам за спаивание девочки

Суд вынес приговор югорчанину за распитие спиртного в компании девочки

​Югорчанина приговорили к обязательным работам за спаивание девочки
pixabay.com

Березовский районный суд вынес приговор 26-летнему жителю поселка Березово. Он признан виновным в вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкогольных напитков, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в период с августа по декабрь 2021 года югорчанин систематически распивал алкоголь вместе с несовершеннолетней жительницей поселка. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 110, комментариев: 0
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