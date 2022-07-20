Жительница Мегиона получила штраф за демонстрацию запрещенной символики в соцсети

Суд Мегиона назначил штраф местной жительнице за демонстрацию запрещенной символики в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Сотрудники ОМВД России по Мегиону в ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей обнаружили фотоколлаж в комментариях к одному из постов. Автор изображения использовала для его создания свастику, тем самым нарушила федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Запрещенную картинку опубликовала 36-летняя горожанка. В отношении нее составили административный протокол, а суд назначил штраф. Решение Мегионского городского суда вступило в законную силу, уточняется на сайте полиции.