«Спутник Лайт» закончился в Югре – его пообещали заменить назальной вакциной

В ХМАО закончилась однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Информации о том, поступит ли в поликлиники округа новая партия вакцины, пока нет. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает «Вестник Сургутского района». Информацию о том, что «Спутника Лайта» нет в наличии, подтвердили и в поликлиниках округа.

Власти Югры провели совещание по поводу отсутствия в поликлиниках «Спутника Лайт», отмечает издание. На нем было озвучено, что однокомпонентная вакцина не закупается потому, что есть большие запасы «Спутника V».

«Первый компонент «Спутника V» то же самое, что и «Спутник Лайт». Все желающие вакцинироваться могут это сделать «Спутником V», - сказал директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский«Вестнику».

По словам замглавы Сургутского района Алексея Савенкова, вместо «Спутника Лайт» в ХМАО должны привезти назальный «Спутник V». «В ближайшее время будет поступать назальная вакцина. Будет использоваться вакцина «Спутник V», к ним будут идти насадки, то есть брызгать в нос можно будет. Это намного быстрее, а эффект такой же», - отметил Савенков.

В последние дни в Югре ежесуточно выявляется свыше 30 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ожидают, что в сентябре произойдет очередной всплеск заболеваемости.