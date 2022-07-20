Купаться без риска для здоровья можно в трех водоемах ХМАО

Купаться без риска для здоровья можно только в трех водоемах ХМАО, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. По состоянию на 20 июля положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили:

- пляж и акватория озера Окунево в месте купания лагеря «Окуневские зори» на территории Советского района,

- озеро «Нешинелор» Белоярского района,

- река Аган в Радужном.

Всего в Югре используются 27 пресноводных водоемов, однако в Роспотребнадзоре рекомендуют купаться лишь в официально признанных. Тем не менее специалисты ведомства проводят контроль качества воды и почвы и в несанкционированных зонах рекреации, наиболее популярных среди населения.

«Из водоемов с начала летнего сезона отобрано и исследовано по санитарно-химическим показателям 143 пробы воды, из них 91 не отвечали установленным требованиям; по санитарно-микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям 289 проб воды, из ни 3 не соответствуют по микробиологическим показателям», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Точно не стоит купаться в Нижневартовске в Комсомольском озере и в Оби в Нижневартовском районе - там Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку, пишет телеграм-канал «Мегаполис Югра».