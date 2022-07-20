350 югорчан укусили клещи на прошлой неделе

За прошлую неделе в ХМАО зарегистрировали 351 случай присасывания клещей, что в 2,7 раза выше показателя аналогичного периода 2021 года и выше среднемноголетнего уровня на 42,7%. Всего в округе, по данным на середину июля, зафиксировано 5 098 обращений за медпомощью в связи с укусами клещей, что на 39% выше, чем за аналогичный период 2021 года и больше среднемноголетних значений на 72%. Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

В среднем в округе с жалобами на укусы клещей к медикам обращаются 304 человека на 100 тыс. населения. «Значительно превышают среднеокружной показатель: Ханты-Мансийский район (1811,6 на 100 тыс.нас.), г.Пыть-Ях (1193,6 на 100 тыс.нас.), Октябрьский район (999,8 на 100 тыс.нас.)Кондинский район (997,5 на 100 тыс.нас.), г.Ханты-Мансийск (797,2 на 100 тыс.нас.)», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в Югре зарегистрировано 32 случая подозрения на заболевания инфекциями, передающимися клещами. Из них клещевой вирусный энцефалит - у 15 человек, иксодовый клещевой боррелиоз – у 18.

Наиболее часто клещи нападают на людей в лесу (32,5% всех обращения), на дачах и садовых участках (29,6%). Также зарегистрированы присасывания клещей на обработанной территории: на кладбищах Нефтеюганска и в черте населенных пунктов Нефтеюганского района, Нефтеюганска и Пыть-Яха.