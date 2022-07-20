Три автомобиля столкнулись в Мегионе – пострадали взрослые и ребенок

ДТП с тремя пострадавшими произошло днем накануне, 19 июля, на улице Нефтеразведочная в Мегионе. По данным окружной Госавтоинспекции, 56-летний водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Лада» под управлением 53-летнего мужчины и Honda, за рулем которой была 38-летняя женщина.

«В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель Honda и его пассажир, 4-летний мальчик, получили травмы», - отметили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки произошло 2 ДТП, в которых 4 человека получила травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.