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Взрослые и ребенок получили травмы в результате тройного ДТП в Мегионе

Три автомобиля столкнулись в Мегионе – пострадали взрослые и ребенок

Взрослые и ребенок получили травмы в результате тройного ДТП в Мегионе
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с тремя пострадавшими произошло днем накануне, 19 июля, на улице Нефтеразведочная в Мегионе. По данным окружной Госавтоинспекции, 56-летний водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Лада» под управлением 53-летнего мужчины и Honda, за рулем которой была 38-летняя женщина.

«В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель Honda и его пассажир, 4-летний мальчик, получили травмы», - отметили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки произошло 2 ДТП, в которых 4 человека получила травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии опьянения, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 18, комментариев: 0
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