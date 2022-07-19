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​Югра развивает социальный бизнес – что это вообще такое и зачем нужно региону и его жителям

Что такое социальный бизнес и какую пользу он приносит Югре

​Югра развивает социальный бизнес – что это вообще такое и зачем нужно региону и его жителям
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова посвятила очередной эфир социально ориентированному бизнесу. Для непосвященных людей это оксюморон: бизнес это же про деньги, а слово «социальный» намекает на некий формат благотворительности и помощи людям. На самом деле понятие это существует, развивается, и приносит пользу обществу.

«Объединяет социальных предпринимателей то, что они работают над созданием общественных благ. Коммерческая составляющая социального бизнеса – только инструмент, который эффективно работает и позволяет приносить пользу большему числу получателей услуг», – объяснила в начале разговора Наталья Комарова. Она также привела некоторые статистические данные. Так, Югра в течение нескольких лет занимает первое место на всем Урале по уровню развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. На территории региона работают почти 3,3 тысяч субъектов того, что называется социально ориентированным бизнесом. Только за 2020 год их количество выросло в 1,5 раза.

Пока эта сфера – в большей степени удел женщин. Они учредили более 70 процентов социальных предприятий в Югре, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. Руководят подобными бизнесами преимущественно люди опытные и в самом расцвете сил – почти 60 процентов директоров приходится на возраст 36-55 лет. Молодые социальные предприниматели пока занимают 15 процентов. В основном сферами приложения сил являются образование, соцзащита, охрана окружающей среды, культура и спорт.

Одним из важных факторов развития социального бизнеса является поддержка со стороны автономного округа. Для этого с 2013 года действует Центр инноваций социальной сферы, работающий на базе фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». «Центр инноваций социальной сферы оказывает поддержку начинающим и действующим предпринимателям Югры, реализует более трех тысяч образовательных программ, охватывая более восьмисот соцпредпринимателей ежегодно, – рассказала замдиректора Центра Анна Приходченко. – Один из самых эффективных обучающих проектов – «Школа социального предпринимательства», в ней за три месяца слушатели проходят путь от бизнес-идеи до сформированного социального проекта».

А с апреля 2022 года в этом учреждении появилась новая услуга – разработка финансовой модели для социального предприятия. До конца года предполагается разработать 20 таких моделей. «Мы считаем, что у нас в регионе выстроена комплексная система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. Единая экосистема направлена на рост, поддержку, повышение компетенций участников проектов», – отметила Наталья Комарова.

Важной особенностью социальных предприятий является то, что региональная власть может передавать им возможность оказывать определенные государственные услуги – например, в сфере спорта, реабилитации людей с ограниченными возможностями, дополнительного образования и многого другого. И на сегодня каждый четвертый югорчанин выбирает для получения таких услуг негосударственного поставщика – это или СО НКО, или социальный предприниматель.

В ходе эфира социальные предприниматели задавали губернатору и ее коллегам вопросы. Например, житель Урая попросил рассказать, как вообще можно получить статус социального бизнеса. По словам и.о. директора департамента экономического развития Югры Владимира Утбанова, процедуру можно пройти либо в МФЦ, либо непосредственно в департаменте экономического развития. А проконсультировать по поводу необходимого пакета документов могут в Центре инноваций социальной сферы. Наталья Комарова добавила, что социальный предприниматель получит индивидуальное сопровождение для прохождения этих процедур.

Социальный предприниматель из Югорска попросила разъяснить механизм получения субсидии за фактически оказанные государственные услуги, но параллельно встал вопрос о налаживании обратной связи между структурами правительства и предпринимателями. «Как видно из запроса, не все так удобно, чтобы оперативно получить ответы на свои вопросы. Поэтому следует обратить внимание, коллеги, на это обстоятельство. В двух словах – не письма пишем, а непосредственно общаемся», – отметила Наталья Комарова.

Была презентация нескольких успешных кейсов социального предпринимательства. Например, в Советском работает спортшкола «Арена», в которой девять из десяти воспитанников и выпускников показывают отличные показатели, поступают в школы олимпийского резерва и демонстрируют успехи на соревнованиях. Предприниматель Оксана Шмакова смогла открыть предприятие и успешно работать благодаря государственной и муниципальной поддержке. «Большую поддержку оказывает центр инноваций социальной сферы. Пользуемся его консультациями, в том числе по вопросам ведения бизнеса в социальной сфере, получения статуса социального предприятия, мер поддержки социальных предприятий. Также в этом году планируем принять участие в грантовом конкурсе для социальных предпринимателей», – поделилась Оксана.

Этот грантовый конкурс был создан в 2021 году и выдается социальным предпринимателям на их проекты – в настоящий момент его получили 88 бизнесов на сумму до 500 тысяч рублей, суммарно около 40 млн рублей.

Как обычно, Наталья Комарова выслушала всех обратившихся к ней с вопросами социальных предпринимателей, обсудила их запросы с коллегами, и по факту опубликует ряд поручений подчиненным для решения поставленных проблем. Запись прямой линии доступна на персональных страницах главы региона ВКонтакте, «Одноклассниках» и официальном ресурсе Югры.


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Сегодня в 21:56, просмотров: 78, комментариев: 0
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