1,6 млрд рублей заплатили арендаторы югорских лесов за полгода

Свыше 1,6 млрд рублей поступило в бюджетную систему РФ за первую половину 2022 года от арендаторов югорских лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и недропользования.

При этом, по данным на 1 июля, задолженность за невыполнение отдельными арендаторами лесных участков договорных обязательств по внесению арендной платы и неустойки составила 74,5 млн рублей. В этом году долг арендаторов лесных участков составил 8 млн рублей, за прошлые периоды – 66,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.

«Наибольшую недоимку по действующим и расторгнутым договорам аренды лесных участков с целью заготовки древесины имеют предприятия ООО «РОРУСА», ИП Гаджидибиров Г.М., ЗАО «Няганьстроймеханизация -1», ООО «Спектрум», ЗАО «Урманский кедр», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что с каждым арендатором-должником ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды.