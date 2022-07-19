Второе уголовное дело возбудили на югорчанина, избившего бывшую сожительницу

В отношении жителя Мегиона, который ранее избил свою бывшую сожительницу в подъезде, возбудили новое уголовное дело. По информации УМВД Югры, в действиях мужчины обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязания».

Напомним, что первое уголовное дело было возбуждено накануне по статье «Угроза убийством».

Об инциденте стало известно 18 июля. Видео с моментом избиения попало в соцсети. Ранее женщина была направлена на медицинское освидетельствование, результаты которого могли повлиять на возбуждение второго дела.