36 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

Югорские медики выявили за минувшие сутки 36 новых случая заражения коронавирусом в 12 муниципалитетах. Сразу 17 новых заболевших зарегистрировано в Сургуте, еще 6 – в Нягани. В остальных городах и районах региона зафиксировано по два и по одному новому случаю.

«На момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония, у 2 заболевание протекает бессимптомно», - отметили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зарегистрировано. За весь период пандемии, по официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 557 человек. Выздоровели за весь период 208 885 пациентов.