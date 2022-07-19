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За сутки в ХМАО загорелось еще свыше 60 гектаров леса

Грозы подожгли более 60 гектаров леса в ХМАО

За сутки в ХМАО загорелось еще свыше 60 гектаров леса
телеграм-канал "Депнедра ХМАО"

За последние сутки в ХМАО возникло 10 новых лесных возгораний площадью 61,7 гектара. Их причина – сухие грозы, уточняет телеграм-канал «Депнедра Югры».

«К тушению лесных пожаров привлечены необходимые силы и средства», - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что за минувшие выходные огонь охватил 451 гектар на землях Березовского, Октябрьского и Советского лесничеств. Несколько пожаров удалось локализовать.

Всего с начала пожароопасного сезона специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры ликвидировали 128 лесных пожаров общей площадью 3895, 6 гектара.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 88, комментариев: 0
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