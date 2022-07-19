19-летний водитель пострадал в ДТП в садах Сургутского района

ДТП с пострадавшим произошло вечером накануне, 18 июля, на территории ДНТ Барсовское в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 25-летний водитель Toyota Hilux, поворачивая налево со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой» под управлением 19-летнего юноши, который двигался по главной дороге.

«В результате ДТП водитель "Лады" получил травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Других ДТП с пострадавшими за сутки в Югре не зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 27 водителей и 59 – за нарушение правил перевозки детей.